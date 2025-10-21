В Санкт-Петербурге из-за провала асфальта эвакуировали жилой дом

Фото: Никита Попов / РБК

В Выборгском районе Санкт-Петербурга из-за просадки асфальта эвакуировали жителей многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

Провал произошел в месте прохождения канализационных сетей на улице Харченко. В связи с этим жителей, проживающих в доме 29/20 на 1-м Муринском проспекте, эвакуировали и разместили в школе № 104. Количество эвакуированных человек в пресс-службе не уточнили.

Специалисты отключили газ в домах, располагающихся в районе просадки асфальта, и ограничили движение транспорта по улице Харченко на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта.

В результате инцидента никто не пострадал, отметили в пресс-службе.

Как пишет «Фонтанка», жильцам дали время собрать документы, часть разместили в актовом зале ближайшей школы. Им организовали кулеры с водой и чай в столовой.