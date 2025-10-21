 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

Первое уголовное дело по новой статье УК о передаче телефонных номеров завели в Москве. Мужчина заключал с операторами договоры от имени юридических лиц через поддельные договоренности, а потом передавал номера третьим лицам

В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров
Video

В Москве возбудили первое уголовное дело по статье о передаче телефонных номеров с нарушением требований законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«1 сентября текущего года вступила в силу новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации — 274.4 «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении. — Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено первое уголовное дело».

В ведомстве рассказали, что житель Химок «получил от знакомого предложение заработать». Для этого нужно было посещать офисы операторов связи и заключать договоры на оказание услуг от имени юридических лиц на основании поддельных доверенностей. Он также получил «инструкции о действиях в случае отказа сотрудников офисов оформлять сим-карты».

Полученные номера мужчина передавал третьим лицам. За каждый договор ему обещали заплатить 9 тыс. руб.

Подозреваемого задержали, в ходе обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты и документы.

В июле в России одобрили закон, устанавливающий ответственность за организацию деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства. За участие в данной деятельности предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. За организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации в интернете, грозит штраф до 700 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
уголовное дело Москва МВД Уголовный кодекс номер телефона
Материалы по теме
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с «заменой» полиса ОМС
Общество
Кибермошенники придумали схему обмана владельцев доменных имен
Общество
Экс-глава кибербеза Интерпола заявил, что ИИ делает мошенников «умнее»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Капризов побил рекорд клуба, российский одноклубник забил 1-й гол в НХЛ Спорт, 10:34
Суд приговорил совершившего покушение на Фицо к 21 году лишения свободы Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Число отравившихся в Бурятии возросло до 121 человека Общество, 10:28
В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий Политика, 10:27
Жителю Тюменской области дали 15 лет за передачу данных о воинской части Политика, 10:24
Язык мемов и смайликов: как продавать продукты разным поколениям онлайнПодписка на РБК, 10:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Сбер» повысил ставки по вкладам Финансы, 10:21
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 10:19
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 10:16
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 10:09
Мэра второго по величине города Армении арестовали за взятки на 2 месяца Политика, 10:08
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 10:07
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 10:05