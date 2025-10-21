В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

Первое уголовное дело по новой статье УК о передаче телефонных номеров завели в Москве. Мужчина заключал с операторами договоры от имени юридических лиц через поддельные договоренности, а потом передавал номера третьим лицам

В Москве возбудили первое уголовное дело по статье о передаче телефонных номеров с нарушением требований законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«1 сентября текущего года вступила в силу новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации — 274.4 «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении. — Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено первое уголовное дело».

В ведомстве рассказали, что житель Химок «получил от знакомого предложение заработать». Для этого нужно было посещать офисы операторов связи и заключать договоры на оказание услуг от имени юридических лиц на основании поддельных доверенностей. Он также получил «инструкции о действиях в случае отказа сотрудников офисов оформлять сим-карты».

Полученные номера мужчина передавал третьим лицам. За каждый договор ему обещали заплатить 9 тыс. руб.

Подозреваемого задержали, в ходе обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты и документы.

В июле в России одобрили закон, устанавливающий ответственность за организацию деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства. За участие в данной деятельности предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. За организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации в интернете, грозит штраф до 700 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.