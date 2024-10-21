На севере Москвы рухнул башенный кран
На севере Москвы рухнул башенный кран, предварительно, пострадал один человек, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Кран упал возле дома № 6 по улице Ангарская.
Телеграм-канал «112» сообщил, что в кабине крана находился машинист, он выжил при обрушении, но получил серьезные травмы. Телеграм-канал Mash уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и ребер, его госпитализировали. По данным SHOT, высота крана составляет 25 м.
На опубликованных в сети видео видно, что кран завалился на строящийся дом.
РБК обратился за комментарием в прокуратуру Москвы и департамент ЖКХ.
2 июля башенный кран загорелся неподалеку от Выборгской улицы на севере Москвы. По адресу, где произошло возгорание, строится бизнес-центр «Невский», писало ТАСС.
Огонь охватил кабину на уровне 25-го этажа, искры падали на землю, в связи с этим велись работы по охлаждению дизельной электростанции, рассказывали спасатели.
За день до этого в Санкт-Петербурге из-за ливня и сильного ветра башенный кран упал в Невском районе, никто не пострадал.
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