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В Петербурге из-за ветра и ливня упал башенный кран. Видео

В Петербурге из-за ветра и ливня упал башенный кран

В Петербурге из-за ветра и ливня упал башенный кран. Видео
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На Петербург обрушились дожди и сильный ветер. Петербургское МЧС ранее предупредило, что ожидаются сильные ливни, град, грозы и усиление ветра до 27 м/с. Северо-Западное управление по гидрометеорологии спрогнозировало шквалистый ветер.

Из-за ветра в Невском районе упал башенный кран, сообщила «Фонтанка». По предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор Александр Беглов в телеграм-канале попросил жителей минимизировать перемещения по городу и по возможности оставаться дома. Городские службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды, добавил он.

В Пулково из-за грозы на 25 минут вводились ограничения, на запасной аэродром ушли три рейса, сообщили РБК в аэропорту.

В Москве сильный ливень с порывами ветра до 22 м/с прошел 20 июня. В результате погибли два человека, оказались повреждены свыше 300 автомобилей.

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Теги
Санкт-Петербург непогода ветер ливни Александр Беглов новости
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