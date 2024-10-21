Сергей Шнуров развелся с четвертой женой

Шнуров развелся в четвертый раз. С дочерью уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой они были женаты с 2018 года, у пары двое детей. Споров об имуществе и детях у сторон не было, рассказал адвокат

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров развелся со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой, судебное заседание состоялось сегодня, 21 октября, сообщила адвокат артиста Наталья Фенюк агентству «РИА Новости».

По словам адвоката, споров об имуществе и детях между бывшими супругами не было. Телеграм-канал Mash уточнил, что ни Абрамова, ни Шнуров не присутствовали на заседании.

Абрамова подала иск о разводе 16 сентября, решение суда вступит в силу через месяц.

РБК обратился за комментарием к представителю Сергея Шнурова.

Ольга Абрамова — искусствовед. Ее отец — уральский бизнесмен и гендиректор дорожно-строительной компании «ВАД» Валерий Абрамов.

51-летний Шнуров и 33-летняя Абрамова были женаты с 2018 года, у них двое детей (2021 и 2022 года рождения). До этого у артиста было три жены, от предыдущих браков у него двое детей.

С предыдущей женой — Матильдой Шнуровой — основатель «Ленинграда» прожил восемь лет.