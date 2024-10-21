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В Петербурге прошли обыски по делу о хищениях из городского бюджета

Обыски связаны с делом о «распиле» городского бюджета через Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Фигурантом дела стала экс-глава фонда Елена Церетели, она задержана

В Петербурге прошли обыски по делу о хищениях из городского бюджета
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В Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о «распиле» городского бюджета через Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), проведено около 20 обысков.

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Как установило ГУ МВД совместно УФСБ, в 2021 году между петербургским правительством и фондом было заключено соглашение о создании в городе порядка десяти центров по оказанию услуг предпринимателям по принципу «одного окна». На это из городского бюджета было выделено почти 23 млн руб. субсидий. Однако, по данным следствия, обязательства выполнены не были, а заказчику предоставили липовые отчеты. Выделенные средства были потрачены на премии и зарплаты сотрудникам организации.

Фигурантом дела стала 58-летняя Елена Церетели, которая возглавляла фонд на момент совершения преступления. С октября 2008 года она руководит общественным советом по развитию малого предпринимательства при губернаторе, а также является председателем региональной общественной организации «Купеческий клуб Санкт-Петербурга», пишет издание. Ее допросили.

По данным 78.ru, обыски прошли в том числе у Церетели, а также у ее бывших заместителей Юрия Штакельберга и Андрея Блинского и нынешнего заместителя Ольги Жуковой, а также у начальника отдела поддержки малого и среднего предпринимательства комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Марии Татариновой. «Деловой Петербург» пишет, что экс-главу фонда поддержки бизнеса задержали.

РБК обратился за комментарием в общественный совет по развитию малого бизнеса при губернаторе Санкт-Петербурга.

Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге — некоммерческая организация, созданная в августе 2015 года, сообщается на его сайте. Фонд оказывает государственные меры поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым и желающим запустить свой бизнес в городе. Учредителем организации является комитет имущественных отношений Петербурга, курирует ее деятельность городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Центр «Мой бизнес» для предпринимателей и самозанятых, который работает по принципу «одного окна», был запущен в ноябре 2019 года, говорится на сайте фонда.

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Санкт-Петербург обыски господдержка бизнеса
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