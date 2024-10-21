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Жена Ливанова заявила об «атаке лживых сведений»

Жена Ливанова заявила об «атаке лживых сведений» из-за сообщений о здоровье мужа
Ливанов с конца сентября проходил лечение в неврологическом учреждении, некоторое время он был в реанимации
Василий Ливанов с женой Еленой
Василий Ливанов с женой Еленой (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Сообщения о здоровье актера Василия Ливанова не соответствуют истине, сообщила РБК его жена Елена. По ее словам, они представляют собой «атаку лживых сведений».

«Бог знает что пишут. <…> Нет, это неправда. Чувствует себя соответственно возрасту. В течение такого времени идет атака лживых сведений», — прокомментировала РБК Елена Ливанова.

Так Ливанова прокомментировала сообщение телеграм-канала Mash, сообщившего, что у Ливанова после выписки из больницы начались проблемы с двигательным аппаратом.

Ливанов лечился в неврологическом отделении НИИ им. Н.В. Склифосовского с конца сентября. Mash и SHOT писали, что у него произошел инсульт, но семья актера это опровергла. В НИИ сообщили РБК 3 октября, что артист находился в тяжелом состоянии. 5 октября в медучреждении заявили, что актер в реанимации. Его жена Елена Ливанова 11 октября говорила РБК, что ее супруг находится в сознании и его состояние стабильное.

Ливанову 89 лет. Он известен по роли сыщика Шерлока Холмса в советской серии фильмов по детективному циклу Артура Конан Дойля, снятых в 1979–1986 годах. Также играл Николая I в фильме «Звезда пленительного счастья», доктора Стравинского в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» и др.

Артист работал и в области мультипликации. Его голосом говорят Карлсон в мультфильмах «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся», крокодил Гена в «Чебурашке» и «Шапокляк» и др. Он написал сценарий к «Бременским музыкантам» и еще нескольким мультфильмам. Также является автором рассказов, повестей, сказок, книг воспоминаний.

Ливанов — народный артист РСФСР (1988) и кавалер ордена Британской империи (2006).

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