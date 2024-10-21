Ученые предупредили об угрозе возвращения допенициллиновых времен

Все больше и больше бактерий становятся устойчивыми к антибиотикам, а новых препаратов слишком мало, предупреждают ученые. Бесконтрольное применение антибиотиков может стать главной медицинской проблемой за десятилетия

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Антибиотики становятся все более неэффективными, что представляет самую большую медицинскую угрозу за последние десятилетия, пишет Bild.

Благодаря первому антибиотику — пенициллину, открытому в 1928 году британцем Александром Флемингом, — человек в среднем получил возможность жить на 30 лет дольше, чем в допенициллиновые времена. Теперь человечество снова сталкивается с угрозой, поскольку все больше и больше бактерий устойчивы к антибиотикам, а новых средств слишком мало, указывает издание.

«Мы теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена, предшествовавшие открытию пенициллина», — предупредил президент Общества антибактериальной терапии имени Пауля Эрлиха Матиас Плетц.

Супербактерии — это бактерии, которые развили устойчивость к антибиотикам и другим противомикробным препаратам. Инфекции, вызванные такими бактериями, сложно поддаются лечению, что увеличивает риск осложнений и смертности. Устойчивость развивается из-за чрезмерного или неправильного использования антибиотиков, из-за чего бактерии адаптируются и становятся нечувствительными к действию лекарств.

По словам микробиолога и профессора из Института Лейбница Ивонны Маст, то, что в настоящее время появляется все больше и больше резистентных к антибиотикам бактерий на фоне нехватки новых лекарств, представляет серьезную угрозу.

Результаты недавно проведенного исследования показали, что к 2050 году более 39 млн человек во всем мире могут умереть от инфекций, вызванных супербактериями. Уже сейчас только в Евросоюзе ежегодно 35 тыс. человек умирают от инфекций из-за резистентности бактерий к антибиотикам, отмечает Bild.

Врач интенсивной терапии профессор Франк М. Брунхорст из университетской клиники Йены назвал две основные причины устойчивости патогенных микроорганизмов к антибиотикам. Первая — назначение большого количества таких препаратов, особенно амбулаторно. В частности, при простуде у детей и цистите.

«Вторая причина: из-за международных поездок, которые снова процветают после пандемии коронавируса, к нам попадает множество устойчивых микробов. Уровень резистентности чрезвычайно высок, особенно в таких странах, как Греция, Португалия, Турция, а также в Индии и других азиатских странах», — пояснил он.

С 2017 года были одобрены только 12 новых антибиотиков, пишет издание.

«Путь от поиска вещества до применения долгий и дорогой. Клинические исследования особенно дороги. Только одно из примерно 5000 веществ достигает рыночной зрелости, период разработки составляет от восьми до 15 лет, а затраты на разработку составляют от €100 млн до €2 млрд», — объяснила Маст. По ее словам, компании все чаще отказываются от программ исследований и разработок антибиотиков: прибыль от инвестиций в эти лекарства значительно ниже, чем от инвестиций в другие препараты.