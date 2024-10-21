В Техасе в последний момент остановили казнь за невозможное преступление

В США, в штате Техас, в последний момент остановили казнь Роберта Робинсона, который был осужден, по мнению экспертов, за преступление, которые было «невозможным», пишет The Washington Post.

Робертсона обвиняли в смерти его двухлетней дочери — по версии обвинителей, ее гибель стала причиной жестокого обращения. Это произошло в 2002 году.

Согласно его показаниям, утром 31 января 2002 года Роберсон услышал, как его дочь плачет после падения с кровати. Успокоив ее, он снова уснул. Позже он увидел, что девочка находится в плохом состоянии и отвез ее в отделение неотложной помощи. Обследование выявило небольшое кровоизлияние на поверхности мозга девочки.

Медицинский эксперт, на которого сослалось обвинение, счел, что причиной внутримозговых излияний был так называемый синдром детского сотрясения. Его, по версии ряда врачей, можно вызвать только если очень сильно трясти ребенка - в этом и заподозрили Робертсона. Однако после ареста Робертсона в 2002 году появились исследования, показывающие, что болезни, генетические состояния и несчастные случаи — такие как пневмония, родовая травма и падение с высоты — могут вызывать ту же триаду симптомов.