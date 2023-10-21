Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел на свободу

Владимир Воронцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел из колонии ИК-5 в Кировской области. Информацию об этом подтвердил РБК адвокат Александр Самухов.

«Он отсидел свой срок от звонка до звонка», — сказал он.

Воронцова, который ранее служил в правоохранительных органах, а после увольнения основал проект «Омбудсмен полиции» (представляет собой одноименные группы в сети «ВКонтакте» и Telegram-канале, посвященные защите прав сотрудников полиции и освещению проблем работников правоохранительных органов), задержали 8 мая 2020 года. По версии следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. руб. за нераспространение фотографий интимного характера. Обвинение настаивало, что, не получив деньги, он опубликовал фото в одном из сообществ в социальной сети. В августе 2022 года его приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания майора полиции. На свободу он вышел с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Воронцов связывал преследование со своей правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД. Один из ключевых фигурантов дела, потерпевшая Ирина Андина отказалась от показаний в октябре 2021 года. После этого участники проекта опубликовали фильм «Спасти омбудсмена полиции» В нем говорилось, что в обмен на восстановление на работе в полиции Андиной предложили дать ложные показания о том, что Воронцов вымогал у нее деньги, обещая в противном случае выложить в интернет интимное видео с ней. Эту версию подтвердила и сама Андина.

Опубликовавших фильм участников проекта «Омбудсмен полиции» — Василия Федорова, Евгения Моисеева, а также Ирину Андину арестовали и возбудили против них уголовное дело о ложных показаниях.