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Трамвай сгорел в Нижнем Новгороде. Видео
В Нижнем Новгороде на улице Ефремова сгорел трамвай. Его потушили приехавшие пожарные. Пострадавших не было.
Video
Теги
Нижний Новгород
трамвай
Пожар
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