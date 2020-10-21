В Ростове заявили о проверке следствием данных о проблемах с ИВЛ

Сообщения о том, что в Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода умерли 13 пациентов на ИВЛ, — фейковые и теми, кто их распространяет, займутся правоохранительные органы, пригрозили в администрации города

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Информация о погибших из-за отсутствия кислородных баллонов для ИВЛ пациентах с COVID-19 в Ростове-на-Дону не соответствует действительности, утверждают в местной администрации. Эту информацию в администрации назвали фейковой и заявили, что ее проверкой сейчас занимаются следственные органы, заявила РБК заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

«В настоящее время расследованием данной информации (был вопрос о «фейках») занимаются следственные органы. Я надеюсь, что будут установлены лица, которые распространяют эту информацию, и, соответственно, будут привлечены к ответственности», — сказала она.

Кожухова отметила, если будет установлено, что смерть пациентов наступила от недостатка кислорода, власти получат соответствующее заключение. Однако пока такой информации нет.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Местные СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях писали, что 12 октября в горбольнице № 20 Ростова-на-Дону закончился запас медицинского кислорода из-за чего пришлось отключить аппараты ИВЛ, что и стало причиной смерти 13 человек. Местный портал 1Rnd, в частности, сообщал, что в редакцию с рассказом об этом обратились сразу несколько человек. Об этом же писало местное издание 161.ru, которое ссылалось на источник в системе здравоохранения и собеседников из числа сотрудников ГКБ № 20. Медики сообщили, что подача кислорода больным прервалась из-за проблем со снабжением.