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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростове заявили о проверке следствием данных о проблемах с ИВЛ

Сообщения о том, что в Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода умерли 13 пациентов на ИВЛ, — фейковые и теми, кто их распространяет, займутся правоохранительные органы, пригрозили в администрации города
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Информация о погибших из-за отсутствия кислородных баллонов для ИВЛ пациентах с COVID-19 в Ростове-на-Дону не соответствует действительности, утверждают в местной администрации. Эту информацию в администрации назвали фейковой и заявили, что ее проверкой сейчас занимаются следственные органы, заявила РБК заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

«В настоящее время расследованием данной информации (был вопрос о «фейках») занимаются следственные органы. Я надеюсь, что будут установлены лица, которые распространяют эту информацию, и, соответственно, будут привлечены к ответственности», — сказала она.

Кожухова отметила, если будет установлено, что смерть пациентов наступила от недостатка кислорода, власти получат соответствующее заключение. Однако пока такой информации нет.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Местные СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях писали, что 12 октября в горбольнице № 20 Ростова-на-Дону закончился запас медицинского кислорода из-за чего пришлось отключить аппараты ИВЛ, что и стало причиной смерти 13 человек. Местный портал 1Rnd, в частности, сообщал, что в редакцию с рассказом об этом обратились сразу несколько человек. Об этом же писало местное издание 161.ru, которое ссылалось на источник в системе здравоохранения и собеседников из числа сотрудников ГКБ № 20. Медики сообщили, что подача кислорода больным прервалась из-за проблем со снабжением.

«Проблем со снабжением у этой и других больниц нет, заключены контракты на поставку кислорода, и они исполняются в надлежащем виде. Применение кислорода сжиженного или другого находится в полномочиях лечебного учреждения, приобретение того или иного кислорода требует особой сертификации», — заявила РБК Кожухова.

Из-за сообщений в СМИ проверкой в больнице занялся Росздравнадзор. Поручение провести проверку дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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По данным оперативного штаба, в Ростовской области выявили 27,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 690 человек.

Автор
Майя Бобенко
COVID-19 коронавирус
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