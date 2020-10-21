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ФСБ заявила о ликвидации продавшей поддельные сигареты на ₽300 млн банды

Участников преступного сообщества задержали в ходе спецоперации в Ярославской области. При обысках у них нашли 1 млн контрафактных пачек сигарет

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

В России выявили преступное сообщество, занимавшееся масштабной продажей контрафактных табачных изделий, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС. Подозреваемые задержаны в результате спецоперации.

Операция по задержанию лидеров и участников сообщества прошла в Ярославской области, однако участники группы действовали и в других регионах — Волгоградской, Астраханской, Брянской, Смоленской, Томской, Ивановской, Владимирской, Воронежской областях, Дагестане и Ставропольском крае. С 2018 года они продали поддельную табачную продукцию на сумму более 300 млн руб.

При обысках у подозреваемых нашли примерно 1 млн пачек сигарет на сумму 30 млн руб. и крупные денежные средства.

СК возбудил уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), говорится в сообщении ведомства. Всем подозреваемым временно назначен домашний арест.

Магазины уличили в продаже контрафактных сигарет через кассу
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Согласно результатам исследования «Эвотор», не менее 7% несетевых магазинов продавали контрафактные (поддельные или контрабандные) сигареты. В исследовании были проанализированы данные чеков, в результате чего были выявлены продажи по штрихкодам брендов, которые не могут продаваться в России. Например, это контрабанда из Белоруссии (марки Minsk, NZ, Portal и др., произведенные для внутреннего рынка), Казахстана (Bond Street, Davidoff), а также контрафакт российского производства — бренды TU-134, «Космос», «Столичные» и др., которые больше не производятся. Наибольшее количество несетевых магазинов и павильонов, в которых продавались нелегальные сигареты, обнаружены в Ульяновской и Смоленской областях — около 18% всех таких точек.

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Автор
Георгий Тадтаев
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