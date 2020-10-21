Общественники пригрозили отделением Корякии от Камчатки

Северяне недовольны инициативой нового губернатора Солодова о создании нового министерства по управлению округом, которое разместится за его пределами. Власти края считают, что для жителей Корякии ничего не изменится

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Общественные организации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Корякии выступили против слияния администрации Корякского округа с министерством территориального развития и пообещали устроить референдум по выходу автономии из состава Камчатки в случае игнорирования их интересов. Соответствующее письмо общественники направили в органы власти полуострова (копия есть у РБК).

Организации КМНС «Корякия» и «Паланкэн юнэт» заявили, что инициатива нового губернатора Камчатки Владимира Солодова по созданию нового краевого министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа противоречит особому статусу Корякии.

Губернатор Владимир Солодов анонсировал реформу структуры краевого правительства 21 сентября, в день вступления в должность. В числе прочих изменений было объединение министерства территориального развития с администрацией Корякского округа: новый орган станет министерством по делам местного самоуправления и развития Корякского округа.

Новое министерство территориально будет находиться за пределами округа, а в его административном центре, поселке Палана, будет создано структурное подразделение ведомства. Слияние администрации округа и министерства территориального развития общественники назвали созданием «нового гибридного монстра», предупредив, что оно повлечет за собой отток специалистов из Корякии, сокращение рабочих мест и «полнейшую оторванность исполнительной власти Камчатского края».