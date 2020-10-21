Общественники пригрозили отделением Корякии от Камчатки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Цифровая грамотность и кадры: почему Татарстан лидирует в e-commerce Партнерский материал, 12:55 Профсоюзы оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:54 «Аэрофлот» спустя час поменял условия бесплатного обмена билетов Общество, 12:45 В УЕФА назвали скучной идею создания в Европе новой суперлиги Спорт, 12:41 Как выгодно купить зимние шины: 5 лайфхаков РБК и Авито Авто, 12:41 Отпевание протоиерея Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя Общество, 12:37 Какие законы нужно знать владельцам Telegram- и YouTube-каналов Pro, 12:29 Как инвестору верно оценить риски и выбрать привлекательные акции РБК и СберПервый, 12:26 Глава ЦБ Китая призвал ускорить запуск цифрового юаня Крипто, 12:21 В Москве отдавшую дочь незнакомцу в переходе мать потребовали лишить прав Общество, 12:19 Определилась новая дата боя Махачева с бывшим чемпионом UFC Спорт, 12:15 После проверки по COVID в МГТУ им. Баумана завели административное дело Общество, 12:04 В МВД назвали сроки появления открытой базы злостных нарушителей ПДД Авто, 12:03 Как использовать кредитки выгодно: обзор карт и советы экспертов Инвестиции, 12:01
Общество ,  
0 

Общественники пригрозили отделением Корякии от Камчатки

Северяне недовольны инициативой нового губернатора Солодова о создании нового министерства по управлению округом, которое разместится за его пределами. Власти края считают, что для жителей Корякии ничего не изменится
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Общественные организации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Корякии выступили против слияния администрации Корякского округа с министерством территориального развития и пообещали устроить референдум по выходу автономии из состава Камчатки в случае игнорирования их интересов. Соответствующее письмо общественники направили в органы власти полуострова (копия есть у РБК).

Организации КМНС «Корякия» и «Паланкэн юнэт» заявили, что инициатива нового губернатора Камчатки Владимира Солодова по созданию нового краевого министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа противоречит особому статусу Корякии.

Губернатор Владимир Солодов анонсировал реформу структуры краевого правительства 21 сентября, в день вступления в должность. В числе прочих изменений было объединение министерства территориального развития с администрацией Корякского округа: новый орган станет министерством по делам местного самоуправления и развития Корякского округа.

Новое министерство территориально будет находиться за пределами округа, а в его административном центре, поселке Палана, будет создано структурное подразделение ведомства. Слияние администрации округа и министерства территориального развития общественники назвали созданием «нового гибридного монстра», предупредив, что оно повлечет за собой отток специалистов из Корякии, сокращение рабочих мест и «полнейшую оторванность исполнительной власти Камчатского края».

Власти обязали добывающие компании компенсировать убытки коренным народам
Общество
Фото:Денис Кожевников / ТАСС

В своем письме организации отметили, что не видят от властей региона реальной помощи субъекту с особым статусом. «Если власть не повернется к нам лицом и будет продолжать игнорировать наши голоса, мы будем вынуждены инициировать референдум о выходе из состава края», — говорится в документе.

Как сообщили РБК в организациях КМНС «Корякия» и «Паланкэн юнэт», 19 октября прошло видеосовещание по поводу письма с участием вице-губернатора Камчатки Павла Ясевича. Он пообещал, что единое муниципальное образование в Корякии может быть создано только с учетом мнения населения. В свою очередь, представители народов Севера не согласились с намерением региональных властей вывести новое министерство за пределы поселка Палана.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Как рассказала «Коммерсанту» председатель ассоциации «Корякия» Зоя Архангельская, активисты уже писали о проблеме президенту Владимиру Путину. «Мы не устраиваем бунт, мы готовы и хотим работать вместе с властью над решением проблем округа», — сказала она.

Ясевич в беседе с РБК сообщил, что во время совещании краевые власти смогли донести свою позицию до организаций КМНС. Он объяснил, что создание нового министерства со структурным подразделением в Палане преследует цель сформировать новый орган исполнительной власти, который будет работать над стратегией развития Корякии и координировать действия властей на местах. Структурные подразделения появятся не только в Палане, но и в четырех других районах округа.

«С точки зрения жителей округа ничего не поменяется, у них будет такой же орган исполнительной власти, как есть сейчас, только будет выше статус и фактически повышается статус округа, будет меньше бюрократических проблем», — пояснил Ясевич.

Корякский автономный округ занимает почти 60% от территории полуострова в северной его части. Он отделился от Камчатки в 1991 году, но после референдума 2005 года вернулся в состав региона. При этом округу дали особый статус. В 2008 году было создано министерство по делам Корякского округа, но спустя три года его ликвидировали и учредили администрацию Корякского округа, которая обладает небольшими полномочиями и финансированием.

Авторы
Майя Бобенко, Михаил Котляр
Камчатка Россия регионы
Материалы по теме
Власти обязали добывающие компании компенсировать убытки коренным народам
Общество
Счетная палата выявила не дошедшие до коренных народов субсидии бюджета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter