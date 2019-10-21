В аэропорту Киева после выброса аммиака к медикам обратились 50 человек

В аэропорту Киева после выброса аммиака к медикам обратились 50 человек

После того, как пресс-служба аэропорта Борисполь сообщила о возможном выбросе вредных веществ, о плохом самочувствии заявили сразу полсотни человек. Спасатели утверждают, что содержание аммиака в воздухе в пределах нормы

С жалобами на ухудшение самочувствия в аэропорту «Борисполь» в Киеве к медикам обратились около 50 человек. Это произошло после того, как пассажиры и сотрудники аэропорта почувствовали резкий запах аммиака. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Один человек был доставлен в больницу. Медицинский осмотр остальных провели на месте.

Спасатели взяли пробы воздуха на месте. В итоге они обнаружили в воздухе аммиак, концентрация которого, однако, не превышала предельно допустимых концентраций.

О вероятной утечке вредных веществ ранее сообщала пресс-служба аэропорта. Аммиак мог попасть в воздух при обработке полей, окружающих аэропорт. Из-за информации об утечке вечером 21 октября аэропорт ненадолго прекратил обслуживание пассажиров. Тогда же пресс-служба сообщала и о том, что на место ЧП направилась комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сотрудники которой оценили содержание вредных веществ в воздухе.

«Сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена. Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме», — заявляли тогда в пресс-службе.