Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

В пресс-службе пояснили, что причиной выброса стала обработка полей вокруг аэропорта. «По предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ», — говорится в сообщении.

В аэропорт прибыла специальная комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая оценила содержание вредных веществ в воздухе. После того, как было установлено, что ситуация не представляет угрозы здоровью людей, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

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