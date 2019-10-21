Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая завяила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома. Об этом говорится в сообщении АМПП, поступившем в РБК.

Москвичка жаловалась, что она последние полгода ездила в пределах зоны действия своего резидентского разрешения и парковалась «у дома, у детского сада, куда вожу детей», писал Autonews. По ее словам, эти штрафы нигде не отображались — ни на Госуслугах, ни в «Автокоде», а отправлялись почтой России. В итоге ее резидентское разрешение было аннулировано, а москвичка об этом не узнала.

Как сообщили в пресс-службе АМПП, действие парковочного разрешения женщины было приостановлено из-за неоплаченных штрафов. При этом когда выдавали парковочное разрешение, срок оплаты штрафов еще не истек, заявили в АМПП.

Там добавили, что ей могли приходить штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения ПДД. Как указали в пресс-службе, письма с уведомлениями о приостановке разрешения отправлялись женщине по новому адресу, указанному при оформлении парковочного разрешения, но все они вернулись назад, поскольку она их не забрала.

Там также пояснили, что данные о постановлениях могли не отображаться на информационных сайтах, так как необходимо было указать не только водительское удостоверение, но и госномер автомобиля.