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Власти заявили о праве снимать бумажки с номеров водителей в Москве
Юристы заверяют, что закон не позволяет наказывать водителей за нечитаемые номера на платной парковке
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) имеют право снимать бумажки, диски или другие посторонние предметы с номеров автомобилей, стоящих на платной парковке. Как сообщили РБК в пресс-службе этой организации, соответствующее разрешение есть в ее уставе.

«Люди знают, что инспекторы снимают бумажки, диски. Что касается чехлов на автомобиль — они просто поднимут его, зафиксируют государственный номер — и все», — заявил пресс-секретарь АМПП Филипп Конюхов.

В организации предупредили, что иная ситуация возникнет, если на автомобиле не будет номеров. В этом случае машину могут эвакуировать, поскольку в соответствии с регламентом антитеррористической комиссии Москвы ее могут признать опасным неидентифицируемым объектом.

Не согласился с АМПП координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его мнению, инспекторы не имеют права «очищать» номера, а потому снимают бумажку или диск, фотографируют номер, а потом ставят посторонние предметы обратно. «А потом в зависимости от ситуации машину или эвакуируют или присылают штрафы», — сказал Шкуматов РБК. Координатор «Общества синих ведерок» при этом назвал неотъемлемым правом водителей использовать чехлы, поскольку большинство из них регламентировано государством.

Заместитель руководителя юридического департамента «Амулекс» Александр Кожевников в беседе с РБК разъяснил, что административной ответственности за парковку с нечитаемыми номерами нет. «Ранее у нас действовала специальная норма, была специальная статья, в Кодексе административных правонарушений Москвы, которая предусматривала ответственность за размещение транспортных средств с нечитаемыми номерами на платных парковках города. Она у нас признана недействующей Верховным судом несколько лет назад. С тех пор отдельной ответственности за парковку с нечитаемыми номерами нет. Есть ответственность за движение с такими номерами», — рассказывает юрист.

По словам Кожевникова, ничто не мешает инспектору поднять загораживающие сетки и зафиксировать номер. «В суде человек не сможет доказать, что он не может нести административную ответственность, потому что сотрудник очистил его номер. Устав организации [АМПП] такие вещи предусматривать не может, но, может быть, есть какие-либо должностные инструкции, внутренние трудовые моменты», — объяснил Кожевников.

Авторы: Артем Афонский, Артем Филипенок
Теги: платная парковка
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