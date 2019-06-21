Роспатент назвал 100 лучших изобретений 2018 года

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) назвала 100 лучших изобретений по итогам 2018 года. Информация о патентообладателях опубликована на сайте ведомства.

Список включает в себя несколько категорий, такие как «Компьютерная техника», «Транспорт», «Энергетика», «Металлургическая промышленность и машиностроение», «Органические соединения и фармацевтика» и другие.

В топ-100 попали Санкт-Петербургский государственный университет за геохимический способ поиска полезных ископаемых, коллектив из Татарстана за нововведения в переработке золотосодержащего сплава. «Способ позволяет получить золото с высокой степенью чистоты из анодного материала различного состава», — отметили в Роспатенте.

НИТУ МИСиС создал ковш-печь для выплавки и обработки стали. Институт химии Дальневосточного отделения РАН разработал способ длинной консервации радиоактивных веществ, позволяющий создавать саркофаги нового поколения для радиоактивных отходов. Институт катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения РАН — катализатор гидрокрекинга углеводородного сырья для получения продуктов из тяжелой нефти.

Институт экспериментальной медицины представил изобретение для лечения неврологических заболеваний с выраженным иммунодефицитом (например, рассеянного склероза). Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова разработала новый способ отбора рабочих по уничтожению боевых отравляющих веществ на основе их клинических исследований крови.