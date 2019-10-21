Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки»

«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты нового исследования, которое проводилось на фоне предложений в Госдуме ввести новую льготную категорию граждан, приводит «РИА Новости».

Не считают себя «жертвами перестройки» 70% опрошенных, еще 5% затруднились с ответом. Исследование также показало, что наиболее часто к «жертвам перестройки» себя относят респонденты в возрасте от 60 лет и старше, таких оказалось 37%. Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.

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