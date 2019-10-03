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В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Соответствующее обращение он направил министру труда Максиму Топилину, сообщает RT со ссылкой на текст документа.

Чернышов назвал перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для советских граждан в 1990-е годы. Он объяснил, что больше всего в то время пострадали молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет. По словам депутата, многие «жертвы перестройки» умерли в раннем возрасте или приобрели тяжелые заболевания. Так Чернышов объяснил необходимость принять меры по социальной поддержке такой категории людей, однако не уточнил, какие именно.

Ранее Пенсионный фонд разъяснил ситуацию с льготами для предпенсионеров. Всего их три вида: новые федеральные (появившиеся с выходом закона об установлении новых границ предпенсионного возраста), федеральные налоговые и региональные. В ведомстве отметили, что каждой из этих льгот соответствует разный возраст получения, поэтому гражданин в разное время может воспользоваться каждой из них.

Теги: Госдума, льготы
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