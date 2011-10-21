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А.Лукашенко решил завезти в Белоруссию 20 млн мигрантов
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А.Лукашенко решил завезти в Белоруссию 20 млн мигрантов
Общество, 21 окт 2011, 15:54
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А.Лукашенко решил завезти в Белоруссию 20 млн мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с участниками II Евразийского конгресса кардиологов заявил, что численность населения в Белоруссии слишком мала, а потому Минск с удовольствием готов "принимать у себя людей из других стран".

"Нам надо, чтобы было 20 млн, а еще лучше - 30 млн, мы в состоянии их прокормить", - заявил белорусский лидер. В настоящий момент в Белоруссии проживает около 9,4 млн человек.

Отметим, что за последние четыре года страну покинули около 600 тыс. человек в возрасте от 20 до 35 лет, большей частью граждане с высшим образованием и квалификацией.

Сегодня белорусский президент заявил также, что власти планируют разработать новые подходы по оказанию государственной поддержки белорусским семьям для стимулирования рождаемости.

Отметим, что проблема нехватки рабочих рук особенно остро встала в России. Некоторые эксперты делают неутешительные прогнозы, что в ближайшие 10 лет Россия лишится 10 млн рабочих, если не привлечь гастарбайтеров. Ранее стало известно, что в целях обеспечения безопасности у всех мигрантов будут взяты отпечатки пальцев и вскоре появится база гастарбайтеров-правонарушителей.

В Москве и Петербурге давно существует квота на иностранных рабочих. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица испытывает дефицит рабочих, так как коренные москвичи не готовы идти на низкооплачиваемую работу.

А в Северной столице решили бороться за повышение квалификации мигрантов. Накануне губернатор города Георгий Полтавченко на встрече в Смольном с премьер-министром Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем заявил, что Петербург заинтересован в опыте Белоруссии по производству пассажирского транспорта и уборочной техники, а также в привлечении рабочей силы. "Нас интересует вопрос возможного привлечения квалифицированной рабочей силы из Белоруссии для обслуживания уборочной техники", - заявил Г.Полтавченко. Таким образом, у президента Белоруссии появился реальный конкурент в борьба за "белорусские рабочие руки".

Выдающиеся по новизне и инновационности экономические проекты А.Лукашенко неоднократно подвергались жесткой критике со стороны специалистов, однако их осмысленность и обоснованность не вызывала сомнений у белорусского правительства. Так, ранее Белоруссия договорилась о поставках в страну венесуэльской нефти. В октябре 2010г. Уго Чавес пообещал обеспечивать Белоруссию нефтью следующие 200 лет. "Минск не будет испытывать недостатка в этом сырье", - заверил венесуэльский лидер.

Отметим, что стоимость энергоресурсов оказалась выше, чем если бы Минск закупил нефть в России, однако это не смутило А.Лукашенко, который заявлял, что этот проект имеет не экономическую ценность. У.Чавес был солидарен с белорусским лидером: "Мы - товарищи, мы строим альтернативу империализму - многополярный мир". У.Чавес высказал мнение, что в отношениях Венесуэлы и Белоруссии нет должников и кредиторов.

Другим сомнительным с точки зрения рентабельности проектом А.Лукашенко стали широко известные агрогородки - благоустроенные населенные пункты, в которых будет создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий. За три года - с 2005г. по 2007г. - в строй было введено 666 агрогородков, однако городское население не изъявило желания перебраться в сельскую местность, и проект оказался не очень рентабельным. Тогда А.Лукашенко заявил о намерении поставить агрогородки на экспорт и заняться их возведением в Венесуэле. В этом году председатель Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) Леонид Козик выступил с инициативой выдвинуть президента страны Александра Лукашенко на Нобелевскую премию по экономике, однако награда уехала за рубеж: ее удостоились американские экономисты.

Теги: Белоруссия , Лукашенко Александр Григорьевич , Минск , президент Белоруссии
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