ВВС США с воздуха прикрывают Северный альянс

Впервые с начала военных действий в Афганистане американские войска нанесли мощный бомбовый удар по позициям движения "Талибан" близ аэропорта Баграм к северу от Кабула, где силы талибов ведут бои с Северным альянсом.

Сообщая об этом, телекомпания BBC подчеркивает, что это - первая атака на талибские войска на фронте с моджахедами. До сих пор американцы воздерживались от ударов по линиям фронта талибов, предоставляя военное преимущество Северному альянсу.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

А тем временем в других государствах Среднего Востока проталибские настроения приобретают все более серьезную окраску. Так, в Йемене местные власти распорядились закрыть один из портов Адена для коммерческих судов. Эта мера направлена на то, чтобы помешать радикально настроенным гражданам покидать страну с целью присоединения к вооруженным силам талибов.

В настоящее время береговая охрана Йемена задерживает все торговые и рыболовные суда в Аденском заливе. А министерство иностранных дел Йемена запретило гражданам страны посещать ряд исламских государств на неопределенный период.