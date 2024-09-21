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В здании на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино произошел пожар

Загорелись административные постройки на территории бывшей базы ЧВК «Вагнер» в Молькино, сообщили телеграмм-каналы группы. В МЧС заявили, что пожар потушили

В здании на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино произошел пожар
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На хуторе Молькино в Краснодарском крае произошел пожар, загорелось двухэтажное строение, сообщили РБК в региональном управлении МЧС. Огонь потушили.

«Причину пожара и принадлежность объекта устанавливаем», — добавили в ведомстве.

Молькино находится рядом с Горячим Ключом у трассы М-4 «Дон». В 2016 году РБК писал, что рядом с военной частью там расположился лагерь ЧВК «Вагнер», который был открыт в 2015 году. Телеграм-канал «Оркестр Вагнера», близкий к группе, сообщает, что загоревшиеся административные постройки находятся на территории бывшей базы ЧВК, речь идет в том числе о здании штаба.

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В июле 2023 года, после мятежа, который организовал основатель группы Евгений Пригожин, ЧВК объявила, что база «прекращает свое существование».

Прошлым летом Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе над Тверской областью, в их честь был открыт памятник на территории мемориальной часовни в Горячем Ключе.

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Краснодарский край Пожар МЧС ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
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