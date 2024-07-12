Евкуров посетил полигон, где прежде готовили бойцов ЧВК «Вагнер»

На полигоне в Молькино Евкуров проверил, как идет подготовка военных с учетом опыта операции на Украине, в частности, при работе с беспилотниками и использовании бронетехники

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Замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил 243-й общевойсковой полигон в Молькино в Краснодарском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

Он проинспектировал ход подготовки военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции и с применением новых методик обучения, в частности, по работе с беспилотниками и использованию боевой техники с закрытых огневых позиций, которые тоже основаны на опыте боевых действий на Украине.

«Техническое оснащение у нас развивается, и как раньше было у нас, после стрельбы БМП или танка, необходимо было выезжать мишенной команде к мишени и смотреть попадания, сейчас все это видно на экране. Это большой плюс», — сказал Евкуров на стрельбище, где отрабатывалась работа БТР-82 с закрытых огневых позиций.

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Минобороны РФ) Юнус-Бек Евкуров (Фото: Минобороны РФ) Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Стрельбище оборудовано цифровой системой учета попаданий, она позволяет руководству стрельб и командирам в реальном времени отследить поражение целей, работу военных внутри машины и также видеть, что происходит на полигоне — для этого используются дроны и трехмерная карта местности.

Евкуров также проинспектировал, как идет обновление учебно-материальной базы Молькино. На полигоне появятся новые учебные точки, в том числе для тренировки операторов FPV-дронов и разведывательных квадрокоптеров, со специальными полосами препятствий.

Хутор Молькино находится рядом с Горячим Ключом у трассы М-4 «Дон». Как писал РБК в 2016 году, рядом с военной частью там расположился лагерь ЧВК «Вагнер», он появился там в 2015 году. На тот момент там шла подготовка бойцов для отправки в Сирию, говорили источники РБК.

В ходе мятежа в июне 2023-го основатель ЧВК Евгений Пригожин и бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На опубликованном в телеграм-канале Grey Zone видео он вел переговоры с Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

В 2024-м, после гибели в авиакатастрофе основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина, по позывному которого группа и была названа, в Горячем Ключе появилась часовня в память о них.

В близлежащей станице Бакинская расположено кладбище, где похоронены бойцы ЧВК.