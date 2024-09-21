Как выросло число инцидентов с касанием самолетами полос. Инфографика

Количество инцидентов, когда самолет касался фюзеляжем взлетной полосы (тейлстрайк, tailstrike), в 2024 году резко выросло. С начала года произошло уже шесть таких случаев. При этом за весь 2023 год произошло только три таких инцидента, следует из данных бюллетеня по безопасности полетов Росавиации.

Ведомство отмечает, что причины таких инцидентов обусловлены, как правило, ошибками летного экипажа. Также указан «недостаточный опыт полетов пилота на конкретном типе ВС» как фактор этих случаев. Еще среди факторов названы: неправильная (не соответствующая центровке) установка стабилизатора перед взлетом (стабилизатор отвечает за балансировку самолета);

неправильный расчет скорости подъема передней опоры шасси или подъем опоры на скорости меньше расчетной;

ускоренный подъем опоры шасси при взлете;

нестабилизированный заход на посадку и продолжение снижения вместо ухода на второй круг;

затянутое выравнивание и стремление выполнить очень мягкое приземление;

боковой, порывистый ветер или сдвиг ветра у земли.