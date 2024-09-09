В российской авиации выросло количество тейлстрайков

В этом году самолеты чаще начали попадать в инциденты, связанные с касанием фюзеляжем взлетных полос, следует из статистики Росавиации. Ведомство рекомендовало провести ревизию программ подготовки пилотов

Жёсткая посадка самолёта в аэропорту города Сочи, 18 августа 2024 г. (Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России)

Число инцидентов, связанных с касанием фюзеляжем воздушных судов взлетных полос (тейлстрайк, tailstrike), резко выросло в 2024 году: за восемь месяцев года произошло уже шесть инцидентов против трех в 2023 году и такого же количества в 2022 году. Об этом говорится в бюллетене по безопасности полетов Росавиации, адресованном территориальным подразделениям ведомства и руководителям компаний отрасли. РБК ознакомился с ним — документ опубликован одним из территориальных органов ведомства.

В последний раз шесть инцидентов (за год) до этого произошло в 2019 году, следует из статистики. В этом году два происшествия из шести случились в августе — это касание хвостовой частью фюзеляжа Boeing оренбургского «Икара» при посадке в Сыктывкаре 12 августа и удар хвостом о полосу самолета Smartavia при заходе в Сочи 18 августа, пишет Росавиация. По последнему инциденту западное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

«Серьезный инцидент с ВС «Боинг-737-800» произошел днем при посадке на ВПП-06 (взлетно-посадочную полосу. — РБК) в метеоусловиях: ветер 270° 4 м/с, видимость более 10 км, несущественная облачность, температура +29°С; сдвиг ветра не отмечался. По предварительным результатам расследования, серьезный инцидент связан с ошибками, приведшими к отделению судна от ВПП после первого приземления», — говорится в документе Росавиации.

Ведомство отмечает, что причины таких инцидентов обусловлены, как правило, ошибками летного экипажа. Также указано на «недостаточный опыт полетов пилота на конкретном типе ВС» как фактор этих случаев. Еще среди факторов названы:

неправильная (несоответствующая центровке) установка стабилизатора перед взлетом (стабилизатор отвечает за балансировку самолета);

неправильный расчет скорости подъема передней опоры шасси или подъем опоры на скорости меньше расчетной;

ускоренный подъем опоры шасси при взлете;

нестабилизированный заход на посадку и продолжение снижения вместо ухода на второй круг;

затянутое выравнивание и стремление выполнить очень мягкое приземление;

боковой, порывистый ветер или сдвиг ветра у земли.

Росавиация поручила проводить ревизии программ анализа полетных данных авиакомпаний и учитывать фактическую информацию о событиях, создавший угрозу безопасности полетов, следует из бюллетеня. Особенности техники пилотирования должны изучаться при анализе полетных данных, напомнили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации, а также в крупнейшие авиакомпании.