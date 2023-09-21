В Туле почти 5 тыс. человек остались без электричества

В Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электроэнергии, пять тысяч человек остались без света, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

Электричество отключилось на улицах Заварная, Карпова, Горького. «В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок», — уточнили в ЕДДС. ТАСС со ссылкой на диспетчерскую сообщает, что в зоне отключения — шесть улиц, произошла авария на трансформаторе.

В ЕДДС по Тульской области корреспонденту РБК сообщили, что произошло аварийное отключение, но уже «почти везде свет восстановлен».

Телеграм-канал SHOT сообщает, что около 22:00 в этом районе прозвучал взрыв. Mash пишет, что взрывы были в Пролетарском районе. Это соседние районы на севере и северо-востоке города. По данным Mash, в Зареченском электричество пропало раньше, чем произошли взрывы в Пролетарском.

«Информация о происшествии в Туле не поступала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.