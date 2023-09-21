 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Туле почти 5 тыс. человек остались без электричества

В Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электроэнергии, пять тысяч человек остались без света, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

Электричество отключилось на улицах Заварная, Карпова, Горького. «В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок», — уточнили в ЕДДС. ТАСС со ссылкой на диспетчерскую сообщает, что в зоне отключения — шесть улиц, произошла авария на трансформаторе.

В ЕДДС по Тульской области корреспонденту РБК сообщили, что произошло аварийное отключение, но уже «почти везде свет восстановлен».

Телеграм-канал SHOT сообщает, что около 22:00 в этом районе прозвучал взрыв. Mash пишет, что взрывы были в Пролетарском районе. Это соседние районы на севере и северо-востоке города. По данным Mash, в Зареченском электричество пропало раньше, чем произошли взрывы в Пролетарском.

«Информация о происшествии в Туле не поступала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Тульская область Тула отключение электричества новости
Материалы по теме
На Украине без электричества остались более 700 населенных пунктов
Общество
В Севастополе из-за ливня пропало электричество в нескольких районах
Общество
СК завел уголовное дело из-за отключений электроэнергии в Дагестане
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 16:36
Bloomberg узнал об идее ОАЭ лицензировать экспорт подсанкционных товаров Политика, 23:43
В Туле почти 5 тыс. человек остались без электричества Общество, 23:08
Зеленский встретился с Байденом в Белом доме Политика, 23:00
Кокорин впервые за пять лет забил в еврокубке Спорт, 22:50
Впервые в истории Лиги конференций победил уступавший три мяча клуб Спорт, 22:46
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 22:39
Путин объяснил низкую безработицу эффективной экономической политикой Политика, 22:36
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
На митинге против Пашиняна в Ереване задержали 46 человек Политика, 22:34
Путин пошутил о просьбе «такого богатого» Грефа об ₽1 млрд на IT-школы Политика, 22:16
Путин заявил о необходимости поддержать темпы роста зарплат Экономика, 21:52
Байден решил пока не поставлять ATACMS Украине Политика, 21:51
Месси пожаловался на отношение ПСЖ после победы на чемпионате мира Спорт, 21:51
«Карабах» с российским вратарем стартовал с победы в группе в Лиге Европы Спорт, 21:47
Премьер Армении предупредил протестующих о возможном жестком ответе Политика, 21:44