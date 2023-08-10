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Жители Махачкалы перекрыли одну из улиц из-за отключения электричества

Жители Махачкалы перекрыли одну из улиц из-за отключения электричества на фоне жары
В Дагестане с 7 августа стоит 40-градусная жара. Население нескольких городов и районов республики осталось без электричества. Власти объявляли о временных отключениях света из-за аномальной погоды

Жители Махачкалы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева из-за отключения электричества, пишет Dagpravda.ru. К ним выехали министр энергетики и тарифов Марат Шихалиев, представители мэрии и руководство ПАО «Россети-Северный Кавказ — Дагэнерго» по поручению главы правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова, сообщается в телеграм-канале правительства.

Абдулмуслимова заслушал доклад о предпринимаемых шагах по восстановлению энергоснабжения в столице Дагестана и других муниципальных образованиях.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщал, что жители города перекрыли одну из центральных улиц из-за перебоев в электроснабжении. Население нескольких городов и районов республики осталось без электричества из-за жары, которая стоит в регионе.

В администрации Ленинского района Махачкалы заявили, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация, и пообещали помощь пострадавшим от «энергетического коллапса».

Накануне глава МЧС республики Нариман Казимагамедов на заседании оперативного штаба обратил внимание на «огромное количество» жалоб от жителей на отсутствие электричества и призвал своевременно сообщать жителям об отключениях.

По прогнозам, в Дагестане с 7 по 10 августа максимальная температура воздуха в низменных районах достигнет 42-43 градусов, в предгорных районах — 40 градусов, а в приморских и горных районах — 38 градусов. Из-за аномальной погоды энергетики ввели временные отключения света, чтобы «избежать технологических нарушений и продолжительных перерывов в подаче электроэнергии», сообщало агентство со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и тарифов региона.

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Теги
Елена Чернышова
Махачкала жара отключение электричества
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