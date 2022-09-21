В Турции при тушении пожара разбился российский вертолет

СМИ Турции сообщают, что при крушении погибли двое людей, еще пять пострадали. Вертолет принимал участие в тушении крупного лесного пожара недалеко от Мармариса

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На юго-западе Турции разбился российский вертолет, участвовавший в тушении лесного пожара, сообщают издания SonDakika и NTV.

SonDakika пишет, что при крушении погиб один человек, еще четыре пострадали. По данным NTV, погибших двое, пострадавших — пятеро.

Авария произошла в иле Денизли (ил — административно-территориальная единица в Турции) около 16:10. Губернатор Денизли Али Фуат Атик сообщил, что на место выехали поисково-спасательные группы.

Milliyet опубликовал видео с места крушения. На кадрах видно вертолет, он получил серьезные повреждения, следов возгорания не заметно.

Пожар, в тушении которого участвовал вертолет, начался около 12:30 в лесной зоне в районе города Муглы недалеко от Мармариса «по неустановленной причине», пишет NTV. Из-за ветра пламя начало быстро распространяться. Для тушения были направлены 35 вертолетов, 14 самолетов и другая техника, также огонь пытаются потушить с суши. В район пожара стянуты правоохранительные силы. Были предприняты меры для того, чтобы предотвратить распространение огня на находящуюся неподалеку военно-морскую базу Аксаз.

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TRT Haber со ссылкой на Главную прокуратуру Мармариса отмечает, что в связи с возгоранием был задержан 85-летний пчеловод, чье хозяйство находится недалеко от места начала пожара. В заявлении прокуратуры говорится, что в полуметре от ульев находились тлеющие угли, которые могли стать причиной пожара.

Лесные пожары в Турции продолжаются с лета. В июле произошел крупный пожар в районе курорта Датча на побережье Эгейского моря, тогда было уничтожено более 600 га леса. Также возгорания были зафиксированы в районе курортов Бодрум, Анталья, Мармарис.