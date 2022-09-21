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Международный железнодорожный форум в Сочи перенесли

Организаторы сообщили о переносе международного транспортного форума в Сочи
После двух лет в онлайн-формате из-за пандемии форум должен был пройти очно. Мероприятие заявлено как площадка «для диалога власти, железнодорожных администраций, транспортных и логистических операторов, грузовладельцев» и других
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Международный транспортно-логистический форум «Pro//Движение. 1520», который должен был пройти в Сочи с 3 по 5 октября, переносится, сообщается на сайте мероприятия. О новых датах и формате организатор обещал сообщить дополнительно.

Организацией форума занимается издательский дом «Гудок», который входит в РЖД.

Представитель РЖД в ответ на просьбу РБК прокомментировать перенос мероприятия отметил, что «организатор принял такое решение». РБК направил запрос Федеральной пассажирской компании.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Форум «Pro//Движение. 1520» — это «ключевая площадка для диалога власти, железнодорожных администраций, ведущих транспортных и логистических операторов, крупнейших грузовладельцев, производителей техники и поставщиков технологий», говорится на сайте мероприятия.

В этом году участники должны были встретится очно, в то время как в 2020 и 2021 годах мероприятие проводили в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией.

Как отмечали организаторы форума, участники должны были «выработать единые решения по развитию железнодорожной логистики, отвечающие новым экономическим вызовам» — пандемии, санкциям, «разрушению производственных и логистических процессов всех отраслей экономики».

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Программа форума должна была отражать «первостепенные вопросы повышения эффективности железнодорожных перевозок и поиска потенциала для роста экономики: организация работы новых транспортных коридоров и распределение пропускных способностей на маршрутах с возросшей нагрузкой; повышение эффективности контейнерных перевозок и рост грузовой базы; увеличение темпов внедрения цифровых технологий на железной дороге и возможности для усиления позиций отечественного железнодорожного машиностроения». Помимо этого, участники должны были обсудить «стратегию воспитания инженерных кадров, а также вопросы развития блока пассажирских перевозок».

Среди спикеров форума были заявлены глава РЖД Олег Белозеров и его заместитель — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, гендиректор, предправления ОТЛК ЕРА Алексей Гром, президент «Трансконтейнера» Алексей Исурин, гендиректор российского подразделения французской транспортной компании GEFCO Валерия Селедкова и другие. Среди иностранных спикеров в прошлом году в мероприятии участвовали президент «Железных дорог Финляндии» Рольф Яннсон, член правления австрийской компании по железнодорожным грузоперевозкам Rail Cargo Group Томас Каргл, президент японской компании Toyo Trans Inc. Исао Тахакаси и другие.

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