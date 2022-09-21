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В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда

Все сошедшие с рельсов вагоны остались на колесах. Пассажиров пересадили в другие вагоны
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Авария произошла в 13:00 мск в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор. Вагоны сошли с рельсов, но не опрокинулись. Речь идет о поезде № 21, уточнили в МЧС.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места», — добавили в ведомстве.

К месту аварии направили восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша, сообщил РБК представитель РЖД.

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В июне в пассажирском поезде, следовавшем из Нового Уренгоя в Оренбург, загорелся вагон. Его отцепили и за полчаса потушили. В результате происшествия незначительно пострадал подросток, сообщили в управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Как выяснили в полиции, пожар произошел из-за поджога. Подозреваемого задержали. Им оказался один из пассажиров вагона, 38-летний безработный житель Соликамска (Пермский край). По информации управления на транспорте МВД по УрФО, мужчина «бегал по вагону и кричал, что ему угрожают», после чего забежал в последнее купе вагона и зажигалкой поджег подушки. Очевидцы сообщили, что пассажир был пьян. Против мужчины возбудили дело по статьям об умышленном повреждении чужого имущества и хулиганстве.

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