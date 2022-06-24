В Ямало-Ненецком округе загорелся пассажирский вагон

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В пассажирском поезде направления Новый Уренгой — Оренбург загорелся вагон, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В момент возгорания внутри вагона находилось 19 человек.

Пожар начался в 4 часа по местному времени, спустя еще десять минут вагон отцепили для тушения. Как сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, возгорание ликвидировали в течение получаса.

Также в управлении сообщили об одном пострадавшем: «Незначительно пострадал один несовершеннолетний подросток, он не госпитализирован, врачи осмотрели и передали родителям».

Предварительно в пресс-службе МВД заявили, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем одним из пассажиров вагона. Ранее в прокуратуре сообщили, что причиной пожара стал поджог.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности», — заявили в прокуратуре.