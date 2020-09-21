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Онколог Минздрава назвал причину смерти Ярослава Мудрого

По словам внештатного онколога ведомства, князья Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака. Ему возразил доцент истфака МГУ, который отметил, что в XI веке онкологические заболевания не диагностировали
Памятник Ярославу Мудрому
Памятник Ярославу Мудрому (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Князья Владимир и Ярослав Мудрый умерли от онкологических заболеваний, о чем свидетельствуют летописи. Об этом на акции «Неделя здоровья» сообщил главный внештатный специалист-онколог, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн.

«Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый», — заявил Каприн (цитата по «РИА Новости»).

С этой точкой зрения не согласился доцент исторического факультета МГУ Федор Гайда. «В XI веке не диагностировали рак и не имели понятия о такой болезни, это первое. Второе, в летописи нет никаких указаний, по какой конкретно причине умерли Владимир и Ярослав Мудрый», — заявил он РБК.

«Почему рак? Это исключительно на совести этого медика. На самом деле они умерли в таком возрасте, когда в XI веке смерть была обычным явлением, умерли от старости и все», — отметил историк.

Княжение Владимира в Киеве началось в 978 году. Десять лет спустя при нем состоялось Крещение Руси. Он скончался в 1015 году. Ярослав Мудрый — сын Владимира, скончался в 1054 году.

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Как заявил онколог Минздрава, около 15% случаев развития онкологических заболеваний объясняются генетической предрасположенностью, а остальное зависит от образа жизни человека. «Обезопасить себя [от онкозаболеваний] достаточно просто. <...> Мы знаем, что курильщики в 30 раз чаще болеют всеми локализациями [рака], что многие напитки, вызывающие панкреатит и нарушение работы печени, тоже ведут к онкологическим заболеваниям», — цитирует Каприна ТАСС.

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К онкологическим заболеваниям также ведут жирная пища, употребление красного мяса, злоупотребление алкоголем и повышенный индекс массы тела, добавил Каприн. Онколог рекомендовал придерживаться здорового образа жизни и не забывать о программах скрининга, которые помогут выявить рак на ранних стадиях.

Авторы
Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Минздрав онколог Ярослав Мудрый князь Владимир
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