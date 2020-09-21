Кинокритик Антон Долин заявил об увольнении из «Вечернего Урганта»

Антон Долин сообщил, что решение об уходе принимал не он сам и не создатели передачи. В разговоре с РБК кинокритик сказал, что увольнение не оказалось для него неожиданным

Антон Долин (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Кинокритик Антон Долин покидает программу «Вечерний Ургант», в которой он проработал восемь лет. В своем Facebook Долин заявил, что решение о его увольнении принималось не им самим и не создателями передачи.

«В этом сезоне «Вечернего Урганта» меня не будет. Как и в последующих (дай бог программе много лет процветания). После восьми с половиной лет совместной жизни расходимся. Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — написал Долин в Facebook.

В разговоре с РБК Долин подчеркнул, что не может разглашать детали ухода. «Как это объяснили — это приватная информация, как это пришло. С чем это связано — я знаю, но знаю не на 100%, а домыслы в этой ситуации совершенно непозволительно сообщать. Это совершенно для меня не было неожиданным, самым для меня неожиданным в моем участии в программе «Вечерний Ургант» было то, что оно продлилось столько лет. Я совершенно неформатный человек для любого телевидения, в том числе федерального. Но так получилось, что это слепилось и столько лет просуществовало», — сказал он РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала».

В своем посте Долин охарактеризовал передачу, в которой работал восемь лет, как «островок свободы» на федеральном телевидении. «Внутри «Первого канала» это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы», — написал он.