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Кинокритик Антон Долин заявил об увольнении из «Вечернего Урганта»

Антон Долин сообщил, что решение об уходе принимал не он сам и не создатели передачи. В разговоре с РБК кинокритик сказал, что увольнение не оказалось для него неожиданным
Антон Долин
Антон Долин (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Кинокритик Антон Долин покидает программу «Вечерний Ургант», в которой он проработал восемь лет. В своем Facebook Долин заявил, что решение о его увольнении принималось не им самим и не создателями передачи.

«В этом сезоне «Вечернего Урганта» меня не будет. Как и в последующих (дай бог программе много лет процветания). После восьми с половиной лет совместной жизни расходимся. Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — написал Долин в Facebook.

В разговоре с РБК Долин подчеркнул, что не может разглашать детали ухода. «Как это объяснили — это приватная информация, как это пришло. С чем это связано — я знаю, но знаю не на 100%, а домыслы в этой ситуации совершенно непозволительно сообщать. Это совершенно для меня не было неожиданным, самым для меня неожиданным в моем участии в программе «Вечерний Ургант» было то, что оно продлилось столько лет. Я совершенно неформатный человек для любого телевидения, в том числе федерального. Но так получилось, что это слепилось и столько лет просуществовало», — сказал он РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала».

В своем посте Долин охарактеризовал передачу, в которой работал восемь лет, как «островок свободы» на федеральном телевидении. «Внутри «Первого канала» это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы», — написал он.

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Антон Долин с 1997 по 2003 год работал корреспондентом и ведущим на радиостанции «Эхо Москвы», также он сотрудничал с «Газетой» и «Московскими новостями». С 2007 по 2019 год Долин работал кинообозревателем на радиостанции «Маяк», с 2010 по 2019-й — на «Серебряном дожде». С 2017 года Долин является главным редактором журнала «Искусство кино». Он сотрудничает с Meduza и другими изданиями.

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При участии
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