В Казахстане 10 саперов получили ранения в результате взрыва боеприпаса

Самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса произошла на полигоне в 60 км от казахстанского города Арыс. В результате осколочные ранения получили 10 саперов-контрактников, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана
Состояние здоровья военнослужащих ведомство не указывает. Известно, что они направлены в полевой госпиталь Минобороны, где им оказывается необходимая помощь. По факту случившегося проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента.
В конце июня на военном складе в городе Арыс Туркестанской области Казахстана произошел сильный пожар. Результатом возгорания стала детонация хранившихся там снарядов, продолжавшаяся еще около суток.
В связи с чрезвычайной ситуацией власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей Арыса. Всего город покинули около 40 тыс. человек.