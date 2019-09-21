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В Казахстане 10 саперов получили ранения в результате взрыва боеприпаса
Военнослужащие занимались разминированием в районе города, в котором в июне произошел пожар на военном складе
Фото: Амир Исаев / РИА Новости

Самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса произошла на полигоне в 60 км от казахстанского города Арыс. В результате осколочные ранения получили 10 саперов-контрактников, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана

Состояние здоровья военнослужащих ведомство не указывает. Известно, что они направлены в полевой госпиталь Минобороны, где им оказывается необходимая помощь. По факту случившегося проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента.

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Военные собрали 70 неразорвавшихся снарядов с улиц казахстанского Арыси

В конце июня на военном складе в городе Арыс Туркестанской области Казахстана произошел сильный пожар. Результатом возгорания стала детонация хранившихся там снарядов, продолжавшаяся еще около суток.

В связи с чрезвычайной ситуацией власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей Арыса. Всего город покинули около 40 тыс. человек.

По официальной информации, в результате июньских взрывов погибли три человека — местный житель и двое военнослужащих. За медицинской помощью обратились более 160 человек.

Следствием случившегося в Арысе стало увольнение из рядов вооруженных сил бывшего министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова. Его обвинили в «серьезных упущениях в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Казахстан, взрыв
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