ФСИН назвала число освобожденных по закону «день за полтора»

По вступившему в действию закону о пересчете одного дня в СИЗО за полтора дня в исправительном учреждении и за два дня в колонии-поселении освобождены 167 осужденных. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

«По результатам рассмотрения 167 осужденных освобождены из мест лишения свободы, 86 осужденным снижен срок наказания», — указано в сообщении.

​Кроме того, во ФСИН вновь подтвердили, что в соответствии с поправками в законодательство на досрочное освобождение могут рассчитывать около 100 тыс. осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, колониях-поселениях и колониях общего режима. В суд уже направлены материалы в отношении 30,5 тыс. осужденных, которым предлагается уменьшить сроки, из них судами рассмотрено 253 дела. В конце июля ФСИН заявила, что на свободу благодаря новому закону в ближайшее время могут выйти 14 тыс. человек. На июль 2018 года, по данным ФСИН, в различных колониях отбывают наказание 487,7 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии, в начале июня. Он вступил в силу 14 июля. Согласно документу, если осужденный приговорен к наказанию в колонии-поселении, один день в СИЗО будет приравниваться к двум дням лишения свободы.