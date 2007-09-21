Британку случайно заперли на ночь в общественном туалете

Настоящей пыткой обернулся для пожилой британки обычный поход в общественный туалет. Вернувшись из длительного путешествия в свой родной город, женщина, решившая справить нужду в одной из уличных кабинок, была заперта надсмотрщиком внутри и вынуждена была провести долгих 12 часов в жутких, нечеловеческих условиях.

77-летняя Гвинет Коулз (Gwyneth Coles) вернулась из Шотландии в свой родной городок Пикеринг (графство Йоркшир) вечером в половине седьмого. Зайдя в кабинку туалета, она услышала, как кто-то запирает ее снаружи. Как выяснилось позже, это был надсмотрщик, который не заметил, что в кабинке кто-то есть, и решил закрыть туалет на ночь. По словам женщины, оставшейся в туалете даже без мобильного телефона, она громко кричала и стучала в дверь, но все было бесполезно.

Пока родственники миссис Коулз, у которой двое детей, четверо внуков и двое правнуков, в беспокойстве обзванивали всех знакомых, пожилая женщина пыталась найти способ, как бы переночевать в зловонной кабине туалета. На счастье, с собой у женщины были все ее вещи, и она надела четыре свитера, пиджак и плащ, а также подкрепилась печеньем с апельсиновым соком.