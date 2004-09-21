Хирурги "забыли" в пациентке кусок проволоки

38-сантиметровый кусок стальной хирургической проволоки по неосмотрительности оставили в пациентке врачи бельгийской клиники во время операции на желудке. Теперь доктора разводят руками, изумляясь, как женщина умудрилась выжить с таким довеском в теле.

Как сообщается, кусочек торчащей из шеи проволоки заметил муж пациентки. Ему удалось вытащить небольшой фрагмент из тела. Перепуганная женщина обратилась к своему врачу, который обнаружил, что в ее теле остается еще довольно длинный кусок проволоки.

В результате, врачи вынуждены были провести повторную операцию, чтобы извлечь посторонний предмет из тела женщины. По словам специалистов, просто удивительно, как ей удалось выжить, ведь проволока находилась в смертельно опасной близости от сердца.

по материалам Ananova