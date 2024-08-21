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Преподавателя РУДН заподозрили в помощи нигерийцам с фиктивными браками

Мужчине вменяют организацию незаконной миграции. В РУДН заявили, что задержание не связано с работой в вузе, а научрук характеризует преподавателя как «спокойного, интеллигентного человека»
Экподобо Раймонд
Экподобо Раймонд (Фото: academy.rudn.ru)

В Москве задержан преподаватель РУДН Экподобо Раймонд Оввигхо, который работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

В РУДН заявили, что задержание не связано с его деятельностью в университете.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчину подозревают в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК), за что грозит до семи лет лишения свободы. Агентство и телеграм-канал Baza пишут, что Оввигхо помогал заключать фиктивные браки гражданам Нигерии, за что брал от 60 тыс. до 150 тыс. руб., его услугами воспользовались 11 иностранцев.

Baza передает, что вместе с ним задержали еще четырех человек.

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Оввигхо в 2014 году окончил магистратуру РУДН, а два года спустя защитил кандидатскую диссертацию. В вузе сообщили, что научный руководитель характеризует его «как спокойного, интеллигентного молодого человека».

В начале августа по делу о незаконной миграции в Москве задержали пятерых человек, в том числе сотрудника полиции. По версии следствия, с июня 2021 года они фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания, за что получали деньги.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РУДН преподаватель незаконная миграция Нигерия фиктивные браки
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