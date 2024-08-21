В московском метро закрыли станцию «Саларьево» из-за загоревшегося кабеля
Станция «Саларьево» Сокольнической линии (красная ветка) московского метрополитена закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС, сообщается в телеграм-канале дептранса.
«Поезда временно проезжают станцию без остановки», — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что на станции загорелся кабель трансформатора, людей эвакуировали. «Загорание силового кабеля происходит на двух погонных метрах», — сказал собеседник агентства. По словам источника, причиной возгорания стало короткое замыкание.
РЕН ТВ сообщает, что кабель горит между станциями «Саларьево» и «Румянцево».
В 13:43 мск в дептрансе сообщили, что движение на Сокольнической линии возобновлено в штатном режиме, станцию «Саларьево» открыли для входа и выхода.
С 24 по 28 августа участок между станциями «Саларьево» и «Новомосковская» будет закрыт в связи с подготовкой к открытию станции «Потапово». Вдоль закрытых станций будут курсировать автобусы.
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