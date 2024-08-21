В московском метро закрыли станцию «Саларьево» из-за загоревшегося кабеля

По данным ТАСС, на станции загорелся кабель трансформатора, людей эвакуировали

Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

Станция «Саларьево» Сокольнической линии (красная ветка) московского метрополитена закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС, сообщается в телеграм-канале дептранса.

«Поезда временно проезжают станцию без остановки», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что на станции загорелся кабель трансформатора, людей эвакуировали. «Загорание силового кабеля происходит на двух погонных метрах», — сказал собеседник агентства. По словам источника, причиной возгорания стало короткое замыкание.

РЕН ТВ сообщает, что кабель горит между станциями «Саларьево» и «Румянцево».

В 13:43 мск в дептрансе сообщили, что движение на Сокольнической линии возобновлено в штатном режиме, станцию «Саларьево» открыли для входа и выхода.

С 24 по 28 августа участок между станциями «Саларьево» и «Новомосковская» будет закрыт в связи с подготовкой к открытию станции «Потапово». Вдоль закрытых станций будут курсировать автобусы.