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На красной ветке метро Москвы ограничат движение на пять дней

Движения с 24 по 28 августа не будет между «Саларьево» и «Новомосковской» (бывшей «Коммунаркой») из-за открытия «Потапово», конечной станции на южном направлении красной ветки. На участке запустят бесплатные автобусы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

На Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) с 24 по 28 августа не будут ходить поезда между станциями «Саларьево» и «Новомосковская», сообщает столичный дептранс.

На этом участке пройдут работы по подготовке к открытию новой станции «Потапово», пояснили в департаменте. 10 августа мэр Сергей Собянин провел ее технический пуск.

Фото: DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

На время закрытия будут запущены бесплатные автобусы КМ.

«Новомосковская» раньше называлась «Коммунаркой», городские власти переименовали ее в конце июля. Новая станция «Коммунарка» должна открыться на Троицкой линии, как заявили в дептрансе, она будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

Собянин переименовал станцию метро «Коммунарка» в «Новомосковскую»
Общество
Фото:DtRoad / Telegram

«Потапово» — следующая после «Новомосковской», она станет конечной на южном направлении красной ветки метро. Станция расположена рядом с дорожной магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой. Строительство началось зимой 2021 года. Для пассажиров ее откроют через несколько недель, сообщала мэрия 9 августа.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сокольническая ветка Московский метрополитен московское метро станция метро Дептранс
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