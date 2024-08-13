На красной ветке метро Москвы ограничат движение на пять дней
На Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) с 24 по 28 августа не будут ходить поезда между станциями «Саларьево» и «Новомосковская», сообщает столичный дептранс.
На этом участке пройдут работы по подготовке к открытию новой станции «Потапово», пояснили в департаменте. 10 августа мэр Сергей Собянин провел ее технический пуск.
На время закрытия будут запущены бесплатные автобусы КМ.
«Новомосковская» раньше называлась «Коммунаркой», городские власти переименовали ее в конце июля. Новая станция «Коммунарка» должна открыться на Троицкой линии, как заявили в дептрансе, она будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.
«Потапово» — следующая после «Новомосковской», она станет конечной на южном направлении красной ветки метро. Станция расположена рядом с дорожной магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой. Строительство началось зимой 2021 года. Для пассажиров ее откроют через несколько недель, сообщала мэрия 9 августа.
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