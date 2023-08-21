В трех городах Нидерландов произошла серия взрывов

Взрывы раздались в Гааге, Амстердаме и Влардингене. За последний месяц в стране неизвестные организовали около десятка взрывов

Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press

В Нидерландах в ночь на 21 августа произошла серия взрывов, в том числе рядом с обувным магазином и жилыми домами, пишет NL Times.

Первый взрыв прогремел около 01:10 (02:10 мск) в Гааге возле дома на улице Adrianus van Driellaan. В результате загорелась дверь и припаркованная рядом машина.

Затем около 02:30 в Влардингене взрыв раздался возле нового магазина кроссовок, который открылся в субботу, в результате была повреждена дверь, пишет издание со ссылкой на полицию Роттердама. Камеры засекли двух молодых людей на велосипедах перед произошедшим, сообщает телеканал Rijnmond.

Еще два взрыва произошли в Амстердаме: первый рядом с домом на улице Розы Люксембург около 04:50, второй — на улице Раден Адженг Картини в 07:00. Как пишет NU.nl, в первом случае загорелась дверь и выбило стекла. В доме в тот момент находились три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Во втором доме был один человек, его спасли пожарные. Полиция считает, что оба взрыва связаны между собой. Очевидцы видели, как один человек перед взрывом уехал на мотоцикле, а другой — убежал.

При взрывах никто не пострадал. Полиция расследует случившееся.

3 августа два взрыва прогремели в Роттердаме, сообщает NOS. Около 03:30 у дома на улице Rembrandtstraat сработало взрывное устройство. Второй взрыв произошел примерно через час у портика Boezemstraat. Обе постройки получили повреждения, никто не пострадал. Вскоре после этого полиции удалось задержать двух подозреваемых.

Тогда же взрывы раздались также в Ньювегейне и Гааге, а также в деревне Остерблоккер. В Гааге взрыв прогремел в торговом центре, в фасаде здания образовалась дыра. В Остерблоккере в дверь дома было брошено взрывное устройство. В это время внутри находились женщина и двое маленьких детей, никто из них не пострадал.

8 августа два взрыва раздались в Амстердаме. Около 05:15 один из них произошел возле лавки с шаурмой в центре города, в результате выбило стекла. Около 06:00 взрыв прогремел возле фитнес-центра на улице Johan Huizingalaan. Полиция задержала двоих подозреваемых 18 и 19 лет.