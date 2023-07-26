В Приморье ребенок попал в больницу, выпив жидкость для розжига

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Приморском крае, в районе села Соловей Ключ, ребенок 2019 года рождения попал в больницу после того, как выпил жидкость для розжига. Об этом сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.

По данным прокуратуры, 25 июля мальчик обнаружил на дачном участке возле автомобиля бутылку с жидкостью для розжига и успел выпить некоторое количество до момента, как это заметили взрослые. В этот момент его мать отлучилась в магазин, а бабушки занимались делами в огороде. Ранее семья не состояла на спецучете, уточнили в ведомстве.

«Ребенок госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу № 2», — говорится в сообщении.

На мать ребенка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Наказание предусматривает штраф в размере от 100 до 500 руб. Прокуратура Владивостока даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Минздраве Приморского края рассказали «РИА Новости», что за последние две недели четверо детей были госпитализированы с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами. В ведомстве предупредили, что попытки самостоятельно промыть желудок приводят к повреждению дыхательных путей и попаданию жидкости в легкие.

РБК направил запрос в Минздрав Приморского края.