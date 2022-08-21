В ДТП с автобусом и грузовиками в Ульяновской области погибли 15 человек

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Губернатор сообщил о троих тяжелораненых в ДТП в Ульяновской области Общество, 16:48
В Рязанской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров Общество, 16:32
Джилл Байден выздоровела после COVID-19 Общество, 16:26
В возрасте 100 лет умер народный артист Николай Лебедев Общество, 16:06
«Адана Демирспор» включит Дзюбу в заявку на ближайший матч Спорт, 16:05
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:52
Тайсон Фьюри сообщил о трагедии в семье Спорт, 15:42
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
На Тайвань прибыл третий за месяц самолет с американским политиком Политика, 15:37
Авксентьева назвала пять способов избежать раскола в семье из-за политики Политика, 15:30
В ДТП с автобусом и грузовиками в Ульяновской области погибли 15 человек Общество, 15:27
Болдуин сообщил об отказах снимать его в кино после гибели оператора Общество, 15:21
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 15:11
Экс-посол Украины обвинил власти ФРГ в оставлении Киева «на диете» Политика, 15:10
Общество ,  

В ДТП с автобусом и грузовиками в Ульяновской области погибли 15 человек

Трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Video

На трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщают о 15 погибших. Ранее сообщалось об 11 погибших в аварии.

«В 14:10 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области по системе «112» поступило сообщение о том, что в Николаевском районе Ульяновской области на трассе между н.п. Новоспасское и н.п. Николаевка на трассе М5 «Урал» произошло ДТП с участием частного микроавтобуса марки Mercedes и двумя грузовыми автомобилям», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Ульяновской области.

На место происшествия направлена оперативная группа спасателей, добавили в МЧС.

Трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске», — добавил глава региона.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что в автобусе находились граждане Казахстана. Baza утверждает, что в ДТП попали в общей сложности пять автомобилей: микроавтобус с рабочими, два грузовика и легковые автомобили. Водитель микроавтобуса, по данным канала, погиб.

Накануне ДТП с микроавтобусом «Газель» и грузовиком произошло в Дагестане, в результате погибли семь человек, в том числе дети, сообщало региональное управление МВД. Пять пострадавших направили в больницу. По информации ведомства, водитель «Газели» заснул за рулем, после чего автомобиль выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Пассажиры микроавтобуса, по данным ведомства, ехали на свадьбу в Ставрополь.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Faizur Rehman / Unsplash Какие шансы вы упускаете на удаленке и как стать частью офисной команды
Инструкции
Pro
Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше»
Статьи
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Быть на слуху: 7 этапов запуска подкаста, полезного для бизнеса
Инструкции
Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter