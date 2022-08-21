В ДТП с автобусом и грузовиками в Ульяновской области погибли 15 человек

Трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских

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На трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщают о 15 погибших. Ранее сообщалось об 11 погибших в аварии.

«В 14:10 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области по системе «112» поступило сообщение о том, что в Николаевском районе Ульяновской области на трассе между н.п. Новоспасское и н.п. Николаевка на трассе М5 «Урал» произошло ДТП с участием частного микроавтобуса марки Mercedes и двумя грузовыми автомобилям», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Ульяновской области.

На место происшествия направлена оперативная группа спасателей, добавили в МЧС.

Трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске», — добавил глава региона.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что в автобусе находились граждане Казахстана. Baza утверждает, что в ДТП попали в общей сложности пять автомобилей: микроавтобус с рабочими, два грузовика и легковые автомобили. Водитель микроавтобуса, по данным канала, погиб.

Накануне ДТП с микроавтобусом «Газель» и грузовиком произошло в Дагестане, в результате погибли семь человек, в том числе дети, сообщало региональное управление МВД. Пять пострадавших направили в больницу. По информации ведомства, водитель «Газели» заснул за рулем, после чего автомобиль выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Пассажиры микроавтобуса, по данным ведомства, ехали на свадьбу в Ставрополь.