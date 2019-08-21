Вторым погибшим в авиакатастрофе в Греции оказался сын сбежавшего банкира

Вместе с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым в вертолете, который разбился накануне возле греческого острова Порос, находился Павел Акулинин — сын бывшего первого зампреда Банка Москвы Дмитрия Акулинина, рассказал РБК источник, знакомый с подробностями происшествия.
По словам собеседника РБК, Акулинин и Абрамов вместе отдыхали на яхте Андрея Кондрашова, младшего партнера Абрамова. Павел Акулинин — молодой человек дочки Кондрашова, сообщил источник РБК. Информацию о том, что Акулинин был знаком с Кондрашовым, подтвердил РБК и заместитель директора Музея русской иконы Сергей Богатырев. «Павел Акулинин был женихом дочери партнера Михаила Абрамова Андрея Кондрашова. Михаил Юрьевич и Андрей Кондрашов были партнерами по строительному бизнесу», — сообщил Богатырев.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила РБК, что вместе с Абрамовым погиб человек по имени Павел Дмитриевич Акулинин 1995 года рождения. «Мы можем сказать, что погиб Павел Дмитриевич Акулинин, 1995 г. р.», — сказала Захарова, отказавшись подтвердить родство погибшего с банкиром Дмитрием Акулининым. Собеседник РБК, знакомый с деталями происшествия, также уточнил, что сын бывшего зампреда Банка Москвы Павел Акулинин родился в 1995 году.
Дмитрий Акулинин был первым вице-президентом Банка Москвы. В конце 2010 года против президента банка Андрея Бородина и других руководителей банка было открыто уголовное дело — следствие заподозрило их в выводе денег на счета подконтрольных им кипрских компаний в 2008-2011 годах. В 2013-2014 годах Бородин и Акулинин были обвинены в отмывании денег и хищении свыше 1 млрд руб. Однако привлечь их к ответственности не удалось. Поскольку банкиры скрылись за рубежом, они были объявлены в международный розыск. Акулинин был заочно арестован. Акулинин и Бородин также проходят по другим делам, ущерб по ним составляет десятки миллиардов рублей.
Банк Москвы в 2011 году был отправлен на санацию, а в 2016 году прекратил свое существование и стал частью ВТБ.