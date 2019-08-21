Вторым погибшим в авиакатастрофе в Греции оказался сын сбежавшего банкира

Павел Акулинин находился вместе с бизнесменом и меценатом Михаилом Абрамовым в вертолете, который разбился в Греции. Молодой человек был женихом дочери бизнес-партнера Абрамова

Место крушения вертолета (Фото: Menelaos Myrillas / imago images / Xinhua / ТАСС)

Вместе с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым в вертолете, который разбился накануне возле греческого острова Порос, находился Павел Акулинин — сын бывшего первого зампреда Банка Москвы Дмитрия Акулинина, рассказал РБК источник, знакомый с подробностями происшествия.

По словам собеседника РБК, Акулинин и Абрамов вместе отдыхали на яхте Андрея Кондрашова, младшего партнера Абрамова. Павел Акулинин — молодой человек дочки Кондрашова, сообщил источник РБК. Информацию о том, что Акулинин был знаком с Кондрашовым, подтвердил РБК и заместитель директора Музея русской иконы Сергей Богатырев. «Павел Акулинин был женихом дочери партнера Михаила Абрамова Андрея Кондрашова. Михаил Юрьевич и Андрей Кондрашов были партнерами по строительному бизнесу», — сообщил Богатырев.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила РБК, что вместе с Абрамовым погиб человек по имени Павел Дмитриевич Акулинин 1995 года рождения. «Мы можем сказать, что погиб Павел Дмитриевич Акулинин, 1995 г. р.», — сказала Захарова, отказавшись подтвердить родство погибшего с банкиром Дмитрием Акулининым. Собеседник РБК, знакомый с деталями происшествия, также уточнил, что сын бывшего зампреда Банка Москвы Павел Акулинин родился в 1995 году.