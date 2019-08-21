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Крушение вертолета с россиянами в Греции попало на видео
Запись снял на камеру мобильного телефона очевидец

Один из очевидцев снял момент падения возле греческого острова Порос вертолета, на борту которого находились двое россиян, в том числе основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Видеозапись показал в своем эфире греческий телеканал ANT.

На записи, сделанной при помощи мобильного телефона, видно, как вертолет, от которого идет шлейф дыма, падает в воду.

Как сообщалось ранее, частный вертолет Agusta A-109 летел из города Краниди в афинский аэропорт имени Венизелоса. В районе Пороса он задел провода, по которым электричество поступает на остров с Пелопоннеса.

Известно, что Абрамов находился на борту вертолета вместе со своим знакомым. Все пассажиры и пилот погибли.

Абрамов владел компанией Plaza Development, которая специализируется на бизнес-центрах категории B+ в промзонах Москвы. Бизнесмен был одним из самых щедрых дарителей программы «200 храмов» — программы строительства православных церквей, которая действует в столице с 2010 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Греция, Вертолет
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При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
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У побережья Греции разбился вертолет с россиянами на борту
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