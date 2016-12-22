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СМИ узнали об уголовном деле против офицера ФГУП «Охрана» Росгвардии
Общество, 07:56
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СМИ узнали об уголовном деле против офицера ФГУП «Охрана» Росгвардии
Бывший начальник одного из отрядов ФГУП «Охрана» Росгвардии находится в СИЗО, узнал «Коммерсантъ». Следователи обвинили его в предоставлении незаконных услуг охраны за взятки, которые он получал от сооснователя «М.Видео»
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Следствие заподозрило бывшего ​руководителя спецотряда по охране перевозимого имущества ФГУП «Охрана» Росгвардии Романа Егорова в предоставлении ​незаконных охранных услуг одному из основателей и членов совета директоров «М.Видео» Павлу Брееву. Об этом со ссылкой на несколько источников и материалы уголовного дела сообщает газета «Коммерсантъ».

Как выяснили в главном следственном управлении СКР по Москве, в феврале прошлого года «М.Видео» заключило контракт с ФГУП «Охрана» по охране перевозимого имущества Бреева. Однако сам Егоров впоследствии неофициально стал выделять гвардейцев на охрану самого бизнесмена и его членов семьи. Бойцы, согласно материалам дела, сопровождали предпринимателя на встречи с деловыми партнерами в Москве и Московской области, за что Бреев обеспечивал сотрудников руководителя отряда Росгвардии жильем и питанием у себя дома в элитном поселке у деревни Ангелово Красногорского района.

Следствие обвиняет Егорова, офицера, имеющего боевые награды за участие в спецоперациях на Северном Кавказе, в получении взяток на сумму 2,5 млн руб.​ Ежемесячно, отмечает издание, Егоров получал переводом на свою карточку 250 тыс. рублей за услуги охраны.

Егорова обвиняют пос части 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере. Он не признает свою вину, а защита настаивает на незаконности его уголовного преследования. Официальный представитель ФГУП «Охрана» Валерий Грибакин результаты самого расследования комментировать отказался, отмечает газета. Он заявил, что не знаком с материалами дела, однако уточнил, что Егоров был уволен с предприятия, а отряд, который он возглавлял, был расформирован.​

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Источники издания также рассказали, что факты предоставления незаконных охранных услуг были выявлены в результате проверок, которые прошли после резонансной перестрелки в «Москва-Сити» в 2017 году. Тогда один человек был убит, а еще пятеро получили ранения. Расследование показало, что нанятые для охраны движимого имущества сотрудники спецотряда ФГУП «Охрана» на самом деле выполняли функции телохранителей авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова, пишет «Коммерсантъ».

Перестрелка на территории «Москва-Сити» произошла 17 ноября. В ресторане на территории башни «Око» отмечали день рождения Павлова, который был ранее судим.​ По словам собеседника РБК в ГУ МВД по Москве, стрельба началась из-за черного Mercedes, который стоял у входа в подъезд башни. Автомобиль мешал проходу гостей. Конфликт охранников закончился стрельбой. На месте стрельбы были обнаружены «семь гильз из металла коричневого цвета, пять гильз из металла зеленого цвета, три гильзы желтого цвета калибром 9 мм, а также четыре пули из металла желтого цвета калибром 9 мм», рассказывал тогда источник РБК.

Авторы: Евгения Маляренко, Владислав Гордеев.
Теги: «М.Видео» , охранные услуги
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