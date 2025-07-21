Домодедово после стабилизации отправки рейсов. Видео
Аэропорт Домодедово сообщил о стабилизации расписания после временных ограничений воздушного пространства.
«Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками», — говорится в телеграм-канале авиагавани.
Аэропорт Шереметьево заявил о намеренной публикации некоторыми блогерами и телеграм-каналами снимков «провокационного содержания» о загруженности авиагавани. «Основная задача такого рода публикаций — манипуляция эмоциями аудитории и подписчиков и, как следствие, вызов резонанса и дальнейшее распространение «жареных» сообщений», — заявила пресс-служба Шереметьево.
«Аэрофлот» сообщил о постепенном возвращении рейсов в плановое расписание по всей маршрутной сети. Отдельные рейсы при этом «могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полетов». Авиакомпания попросила пассажиров следить на онлайн-табло и обновлениями в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота».
Москва в последние несколько дней подвергается интенсивным атакам беспилотников, из-за чего аэропорты московского авиаузла ограничивали полеты.
По данным Минобороны, с ночи 19 июля до 7:00 21 июля над столичным регионом сбили 93 беспилотника, в том числе 63 дрона, летевших на Москву. За те же три дня московские аэропорты вводили ограничения на полеты более 20 раз.
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