Домодедово после стабилизации отправки рейсов. Видео

Video

Аэропорт Домодедово сообщил о стабилизации расписания после временных ограничений воздушного пространства.

«Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками», — говорится в телеграм-канале авиагавани.

Аэропорт Шереметьево заявил о намеренной публикации некоторыми блогерами и телеграм-каналами снимков «провокационного содержания» о загруженности авиагавани. «Основная задача такого рода публикаций — манипуляция эмоциями аудитории и подписчиков и, как следствие, вызов резонанса и дальнейшее распространение «жареных» сообщений», — заявила пресс-служба Шереметьево.

«Аэрофлот» сообщил о постепенном возвращении рейсов в плановое расписание по всей маршрутной сети. Отдельные рейсы при этом «могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полетов». Авиакомпания попросила пассажиров следить на онлайн-табло и обновлениями в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота».

Москва в последние несколько дней подвергается интенсивным атакам беспилотников, из-за чего аэропорты московского авиаузла ограничивали полеты.

По данным Минобороны, с ночи 19 июля до 7:00 21 июля над столичным регионом сбили 93 беспилотника, в том числе 63 дрона, летевших на Москву. За те же три дня московские аэропорты вводили ограничения на полеты более 20 раз.