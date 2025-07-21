Умерла актриса Татьяна Егорова
Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
Ей был 81 год.
После окончания училища, с 1966 года она работала в театре Сатиры. После — ушла оттуда. В кино дебютировала в фильме «Месяц май» (1965 год). Играла в фильмах «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя» и других.
Также она была писательницей — она написала книгу «Андрей Миронов и я».
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